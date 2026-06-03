أقدمت الجماعة الفنية «The True Frame» على إعادة تسمية 14 شارعًا ومعلمًا في العاصمة الفرنسية باريس بأسماء عدد من لاعبي فريق باريس سان جيرمان، في خطوة رمزية للاحتفاء بإنجازات الفريق والنجوم الذين أسهموا في نجاحاته خلال الموسم الحالي.



وشملت المبادرة تغيير أسماء مواقع بارزة في المدينة إلى أسماء مستوحاة من لاعبي الفريق، من بينها «شارع باتشو»، و«شارع دي نيفيس»، و«شارع فيتور ماتشادو فيتينيا»، و«شارع دوي»، و«شارع سان ماركينيوس»، و«شارع الباركولا»، إلى جانب مواقع أخرى حملت أسماء مستوحاة من نجوم الفريق في لفتة فنية لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي.



كما تضمنت القائمة مواقع بارزة مثل «جسر بير-حكيمي»، و«جسر سان لويس»، و«شارع نونو مينديس»، و«بوليفار أوسمان»، في مشهد عكس حالة الاحتفاء الجماهيري التي يعيشها النادي الباريسي عقب موسمه الاستثنائي.



وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات فنية وجماهيرية تعكس التأثير المتزايد للنادي داخل العاصمة الفرنسية، وسط استمرار الاحتفالات بإنجازات الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.