تغلب المنتخب الوطني السعودي تحت 21 عاماً على منتخب كولومبيا بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) في فرنسا.



وجاءت أهداف الأخضر عن طريق تركي الغميل (هدفين) في الدقيقتين الأولى و90+4، وسعد حقوي في الدقيقة 22، وسعود هارون في الدقيقة 34، وإياد هوسا في الدقيقة 48.



ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، يزن مدني، عبدالعزيز السويلم، سعود هارون، سلطان العيسى، خالد عبدالجواد، إياد هوسا، عبدالعزيز الفواز، عمار اليهيبي، سعد حقوي، تركي الغميل.



ويعاود أخضر 21 عاماً مساء غدٍ (الأربعاء) تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب تونس ضمن بطولة تولون.



يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الأولى من بطولة تولون التي تضم إلى جانبه منتخبات تونس، الصين، الكونغو الديمقراطية، كولومبيا.