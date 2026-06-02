بيعت أكثر من 40 ألف تذكرة للمواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر والبرازيل، المقرر إقامتها في 6 يونيو الجاري، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، إذ يتسع ملعب المباراة لـ67 ألف متفرج.



ويستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، في دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخباً. ويشارك منتخب الفراعنة ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران. وقد خاض منتخب مصر عدة تدريبات مختلفة اشتملت على جمل فنية وتقسيمات وتسديد على المرمى عقب وصول البعثة لمدينة أوهايو الأمريكية، وذلك للوقوف على استعدادات لاعبي المنتخب المصري قبل مباراتهم الودية أمام البرازيل، وانطلاق المحفل الرياضي العالمي. ‏