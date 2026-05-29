نفى فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، صحة الأنباء والتصريحات المتداولة خلال الأيام الماضية والمنسوبة إليه بشأن مدرب الهلال.



وأوضح باستوريلو، في بيان رسمي نشره عبر حسابه المعتمد على منصة إنستغرام، أنه لم يُدلِ بأي تصريحات تتعلق بإنزاغي أو بنادي الهلال، لا سيما ما أُثير بشأن ملفات الانتقالات أو تقديم أي تقارير للنادي.



وأكد وكيل المدرب الإيطالي أن هذه المسائل تُعد من الشؤون الداخلية الخاصة بالنادي، مشددًا على أن التعليق عليها أو مناقشتها علنًا لا يندرج ضمن نطاق اختصاصه أو مسؤولياته المهنية.



وقال باستوريلو في بيانه: «أؤكد أنني لم أدلِ بأي تصريحات نُسبت إليّ خلال الأيام الماضية بشأن المدرب سيموني إنزاغي أو نادي الهلال، وخصوصا ما يتعلق بأي تواصل خاص بالانتقالات أو تقديم تقارير للنادي».



