تتواصل أعمال تطوير مدينة الملك فهد الرياضية بوتيرة متسارعة، تحضيراً للظهور المنتظر للملعب بحلته الجديدة، إذ سيكون الملعب الرئيسي من بين الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس آسيا 2027، وينتظر أن تقام على أرضه 8 مباريات، إذ يُعد الأكبر من بين الملاعب التي ستستضيف البطولة بسعة 72 ألف متفرج. وسيشهد الملعب مواجهة الافتتاح ونهائي البطولة، إضافة إلى 4 مباريات في دور المجموعات، من بينها المباراة الثانية للمنتخب السعودي في 12 يناير، إضافة إلى مواجهة في دور الـ16 بتاريخ 24 يناير، ومباراة في الدور ربع النهائي يوم 29 من الشهر ذاته، قبل استضافة النهائي بعد أسبوع.



وبثت وزارة الرياضة فيديو يوضح آخر تطورات الأعمال في المدينة الرياضية ولقاءات مع المهندسين المشرفين على الأعمال، إذ اتضح قيادة عدد من الكفاءات السعودية الشابة الأعمال في المدينة الرياضية، من بينهم المهندس حسين حصوصة من إدارة سلاسل الإمداد، والمهندس عبدالرحمن العنزي من إدارة سلاسل الإمداد والعقود، والمهندس عبدالرحمن العنقري من إدارة جاهزية التشغيل التجريبي، والمهندس عبدالحميد المطيري من إدارة أصحاب المصلحة والمعنيين.