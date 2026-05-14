حقق المنتخب السعودي للملاكمة إنجازًا مميزًا في دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة في الدوحة، بعد حصوله على ثلاث ميداليات ذهبية للنخبة، وميدالية برونزية، مسجلًا عودته إلى تحقيق الميداليات الذهبية بعد أكثر من 10 سنوات، في تأكيد جديد على التطور المتواصل الذي تشهده الملاكمة السعودية.



وجاءت الميداليات الذهبية عبر اللاعب مهند مجرشي في منافسات وزن 55 كغم، بعد فوزه على القطري محمد الفاغي بنتيجة 4-1، فيما حقق اللاعب زياد مجرشي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 60 كغم عقب انتصاره على البحريني عمر بودحالي بنتيجة 4-1.



كما واصل المنتخب السعودي تألقه بتحقيق الذهبية الثالثة عن طريق اللاعب عبدالرحمن صادق في منافسات وزن 80 كغم، بعد فوزه على الإماراتي خالد الكردي بنتيجة 5-0، فيما نال اللاعب عبدالله دركزنلي الميدالية البرونزية في منافسات وزن 75 كغم.



من جانبه هنأ المستشار تركي آل الشيخ أبطال المنتخب السعودي والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز، مشيدًا بالمستويات الفنية والروح التنافسية التي ظهر بها اللاعبون خلال البطولة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم العمل والتطوير الذي يشهده الاتحاد السعودي للملاكمة، والدعم المستمر للمواهب الوطنية من أجل تعزيز حضور المملكة في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.



ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للخطوات التطويرية التي يشهدها الاتحاد السعودي للملاكمة، والجهود المستمرة لبناء جيل سعودي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات باسم المملكة في مختلف البطولات، وذلك بعد إقامة عدد من البطولات الداخلية والتصفيات على مستوى مناطق المملكة لاختيار اللاعبين الأبرز، إلى جانب تنفيذ معسكرات إعداد وتجهيز فني بإشراف نخبة من أفضل المدربين، ضمن برامج تطويرية تهدف إلى رفع جاهزية الملاكمين وتعزيز مستوى التنافسية للمنتخب السعودي.