زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال نادي ضمك، حيث تابع تدريبات الفريق واللاعبين، مُحفِّزاً إياهم قبل مواجهتهم غداً أمام الفيحاء عند الساعة 7:15 على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة في الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي، في امتداد لدعمه المستمر لأندية المنطقة، وحرصه على الوقوف معها في لحظات التحدي.



يُذكر أن فريق ضمك في المركز الـ15 في سلم ترتيب دوري روشن السعودي، وله من النقاط 26 نقطة، حيث ستكون مباراته غداً مصيرية نتيجة عدد نقاطه التي تتساوى مع فريق الرياض، فيما ستتبقى له مباراة أخرى قوية أمام النصر، متصدر الدوري بـ83 نقطة، وذلك الخميس القادم في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.