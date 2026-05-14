تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة والتي تجمع منتخبنا الوطني السعودي للناشئين ونظيره منتخب الصين عند تمام الساعة 8:00 من مساء غد (الجمعة) على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.



ويسعى المنتخبان المتوجان باللقب من قبل مرتان لكل منهما إلى مواصلة المشوار بعد عبورهما دور المجموعات الصعب، إذ يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد أن تصدر منتخبات المجموعة اﻷولى برصيد ٧ نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وبدون خسارة، وله من اﻷهداف ١١ كأقوى خط هجوم وعليه ٥ أهداف، ويعتمد مدرب اﻷخضر أحمد الخنفوش على طريقة ٤ - ٢ - ٣ - ١ بوجود فارس بوشقراء في خط الهجوم، فيما يحمي عرين اﻷخضر الحارس عبدالله الماس وأمامه رباعي الدفاع مروان اليامي وعلي اليحي وجواد الهاشم وعمار ميمني.



فيما يدخل منتخب الصين هذا اللقاء بعد أن جاء ثانياً في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط حصدها في الجولة اﻷخيرة بعد فوزه على قطر بهدفين دون مقابل ليتأهل بفارق اﻷهداف، إذ تلقى خسارتين وأحرز هجومه 3 واستقبلت شباكه مثلها، ويطمح للوصول لنصف النهائي ومواصلة مشواره في البطولة.



وفي اللقاء الآخر، يلتقي منتخب اليابان متصدر المجموعة الثانية بنظيره منتخب طاجيكستان وصيف اﻷولى، في لقاء يُعد من أقوى لقاءات دور ربع النهائي، وإن كانت الكفة تميل للمنتخب الياباني الذي يتفوق دفاعاً على منافسه في لقاء الليلة.