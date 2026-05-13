فرض التعادل دون أهداف نفسه على مواجهة الخلود والأخدود، التي أقيمت مساء (الثلاثاء) على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.



وبهذه النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ14، ليضمن رسمياً البقاء في دوري روشن السعودي للمحترفين للسنة الثالثة على التوالي، فيما ارتفع رصيد الأخدود إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير، وودع المسابقة رسمياً قبل ثلاث جولات من النهاية.



وشهد الشوط الأول أداءً متواضعاً من الجانبين، مع أفضلية نسبية للأخدود الذي هدد المرمى مبكراً عبر تسديدة توكماك نجوين، إلا أن الحارس الأرجنتيني خوان كوزاني أمسك الكرة بسهولة عند الدقيقة الثامنة. وبعدها انحصرت المحاولات في هجمات محدودة لم تشكل خطورة حقيقية على المرميين.



وفي الشوط الثاني، واصل الأخدود محاولاته الهجومية، وكاد خالد ناري يفتتح التسجيل بتسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 51. ورد الخلود بمحاولة خطيرة بعدما أضاع هتان باهبري فرصة محققة في الدقيقة 58، قبل أن يسدد أوتكوس كرة قوية مرت بمحاذاة القائم عند الدقيقة 65.



وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، سنحت فرصة جديدة للخلود، لكن تسديدة البرازيلي جوجا وصلت سهلة إلى حارس الأخدود، لتنتهي المواجهة بالتعادل دون أهداف.