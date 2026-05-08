وجه نجم نادي الهلال السابق صالح النعيمة رسالة حماسية قبل مباراة الخلود، والتي ستقام على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس». وقال النعيمة في تغريدته: «يتجدد موعدك يا هلال بأغلى البطولات والألقاب.. اليوم يومك يا هلال في هذا اليوم الرياضي الكبير»، في رسالة حملت مزيجًا من الحماس والوفاء واستحضار قيمة المناسبة.



ولم يكتفِ النعيمة بالكلمات الني كتبها فقط، بل أرفق تغريدته بصورة تاريخية له أثناء حمل كأس الملك مع «الزعيم»، في لقطة أعادت للجماهير الهلالية واحدة من أكثر فترات النادي مجدًا، لجيل سابق صنع البطولات والأمجاد، وجيل يستعد لخوض نهائي جديد بحثًا عن الذهب، وتكتسب تغريدة النعيمة تذكير اللاعبين فيها بقيمة الشعار الذي يرتدونه وبأهمية إسعاد الجماهير الهلالية.



يذكر أن تغريدات النعيمة غالبًا ما تحمل طابع «الروح القتالية» وتدعو اللاعبين للتركيز وبذل قصارى جهدهم في الملعب لتحقيق الذهب، وهو أمر ليس بجديد على «الإمبراطور» الذي يعتبر رمزًا للوفاء والانتماء لهذا الكيان.