في ديربي أوفى بكل الوعود حقق النصر الهدف المنشود وهزم مضيفه وجاره الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الشباب بالرياض في افتتاحية لقاءات الجولة الـ33 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



بدأ النصر اللقاء بقوة وأحرز نجمه جواو فيليكس هدفين في الدقائق العشر اﻷولى من عمر المباراة، ففي الدقيقة الثالثة دشن جواو فيليكس مسلسل اﻷهداف بتسديدة قوية سكنت الشباك الشبابية، وفي الدقيقة العاشرة ومن عرضية عبدالرحمن غريب حوَّل فيليكس الكرة برأسه لداخل الشباك كهدف شخصي ثانٍ له ولفريقه، وبعدها انتفض الشباب وقلص الفارق عن طريق قائده بانيك كاراسكو (د: 30). وفي الشوط الثاني وضع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بصمته التهديفية الـ100 في دوري المحترفين السعودي بعد عرضية من ساديو ماني ليسددها مباشرةً في المرمى كهدف ثالث للنصر (د: 75)، وسرعان ما قلص الشباب النتيجة عن طريق مدافعه علي البليهي (د: 80). وفي الوقت بدل الضائع تحصل النصر على ركلة جزاء سددها بنجاح جواو فيليكس ليحرز الهدف الشخصي الثالث (هاتريك) والرابع لفريقه النصر (د: 90+8)، لينتهي اللقاء بفوز النصر على الشباب بأربعة أهداف لهدفين.



وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الـ27 ويصل للنقطة 82 محتفظاً بمركز الصدارة، ويحتاج للفوز على مطارده الهلال في الجولة القادمة ليحسم لقب الدوري، فيما تلقى الشباب الخسارة الـ13، وتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الـ13.