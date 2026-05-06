تتجه الأنظار نحو ديربي العاصمة، الذي يجمع الشباب وضيفه النصر، الساعة الـ9:00 من مساء اليوم (الخميس) على ملعب نادي الشباب بالرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد تعرضه لخسارة قاسية من مضيفه القادسية بثلاثة أهداف لهدف، ويطمح من خلال لقاء الليلة لاستغلال ظروف الشباب، الذي تعرض لهزيمة ثقيلة من التعاون بخمسة أهداف لهدف، وتسببت في أزمة داخلية بين نجومه لا سيما الهداف عبدالرزاق حمدالله والقائد كاراسكو، ويحتاج النصر للفوز في ديربي العاصمة قبل خوض ديربي آخر أمام منافسه الهلال، الذي يطارده على صدارة الدوري، بعد أن قلّص الفارق النقطي بينهما إلى نقطتين فقط، ويحتل النصر مركز الصدارة برصيد 79 نقطة حصدها من 26 انتصاراً وتعادل و4 خسائر، وله من الأهداف 82 وعليه 24 هدفاً.

فيما يدخل فريق الشباب هذا اللقاء، بعد أن تنفس الصعداء بابتعاده رسمياً عن مراكز الهبوط مستفيداً من خسارة الأخدود من الأهلي وخسارة الرياض من الفيحاء، ليهبط الأول ويبقى الآخر مهدداً بالهبوط بجانب الخلود وضمك، ويسعى الشباب للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 32 نقطة حصدها من 7 انتصارات و11 تعادلاً و12 خسارة، وله من الأهداف 38 وعليه 48 هدفاً.

ويقف التاريخ لجانب النصر في دوري المحترفين، إذ سبق أن التقى الفريقان في 35 لقاء، تمكن النصر من الفوز في 14 لقاء، فيما فاز الشباب في 11 لقاء، وتعادلا في 10 لقاءات، واستطاع هجوم النصر تسجيل 47 هدفاً، فيما سجل هجوم الشباب 43 هدفاً.