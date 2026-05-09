تحولت لعبة صبيانية بـ«مسدس مائي» إلى حالة من الذعر الأمني في أكاديمية «سيدار ماونت» بمدينة غورتون البريطانية، حيث فُعّلت إجراءات الطوارئ القصوى وأُغلقت المدرسة احترازياً إثر بلاغ عن وجود سلاح ناري، ليتبين لاحقاً أن الموقف لم يتعدَّ كونه «عبث أطفال».

رعب داخل الفصول

بدأت الواقعة حين أطلق أحد الطلاب رشقات مائية داخل أروقة المدرسة، ما أثار ارتباكاً دفع الإدارة لتفعيل بروتوكول الإغلاق الفوري. وطُلب من التلاميذ البقاء داخل فصولهم والاختباء أسفل المكاتب في مشاهد حبست أنفاس الطلاب وأولياء الأمور، بانتظار وصول قوات الأمن للتحقق من طبيعة التهديد.

تدخل سريع

وعلى الفور، تمركزت سيارات الشرطة في محيط الأكاديمية بعد بلاغات خارجية عن وجود شخص مسلح. ومع اقتحام الفرق الأمنية للموقع، أوضح الضباط الميدانيون أن الإنذار نجم عن «طفلين يلهوان بمسدس كريات مائية»، مؤكدين عدم وجود أي خطر حقيقي أو إصابات، وأن البلاغ الأولي كان مبالغاً فيه.

توضيح رسمي

من جانبها، سارعت إدارة المدرسة إلى طمأنة الرأي العام، نافيةً الشائعات المتداولة عبر الإنترنت حول وجود سلاح حقيقي. وأكدت الإدارة أن الإغلاق كان «خطوة احترازية ضرورية» لضمان السلامة، مشيرة إلى أن البلاغ جاء من مصدر خارجي. وعادت الحياة إلى طبيعتها داخل المدرسة بعد التأكد من زوال الخطر، وسط دعوات لتوعية الطلاب بمخاطر الألعاب التي تشبه الأسلحة في الأماكن العامة.