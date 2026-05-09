توقّع مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي للمناخ دخول حرارة المحيطات العالمية منطقة الخطر بتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال مايو الجاري. ويأتي هذا التحذير كإشارة مقلقة على استمرار تسارع حرارة سطح البحار، في توقيت يسبق حتى التأثير الفعلي لظاهرة «إل نينيو» المرتقبة.

أبريل.. مؤشرات تنذر بالأسوأ

كشف التقرير الشهري للمرصد أن متوسط درجة حرارة أسطح المحيطات (خارج المناطق القطبية) في أبريل الماضي كاد أن يكسر الرقم القياسي المسجل في 2024. هذا التقارب الرقمي ليس مجرد إحصائية، بل هو انعكاس مباشر لوتيرة الاحتباس الحراري التي لا يبدو أنها تنوي التباطؤ.

تجاوز المعتاد زمنياً

من جانبها، أوضحت «سامنثا بورجيس»، المسؤولة الاستراتيجية في المركز الأوروبي، أن المسألة باتت «مسألة أيام» قبل إعلان أرقام قياسية جديدة. وأبدت «بورجيس» قلقاً خاصاً لكون شهر مارس هو الذروة المعتادة لحرارة المحيطات سنوياً، إلا أن استمرار التصاعد في مايو يشير إلى خلل واضح في النمط المناخي التقليدي.

مخاوف من «إل نينيو» القادمة

تتجه الأنظار بقلق نحو الأشهر المقبلة مع توقعات بدخول مرحلة «إل نينيو»، التي تعمل عادةً كمحرك إضافي لرفع درجات الحرارة العالمية. هذا التداخل بين الاحترار الحالي والظاهرة القادمة يهدد بمضاعفة وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، ويضع العالم أمام واقع مناخي أكثر حدة وقسوة.