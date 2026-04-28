استضاف نادي القادسية في مقره بمدينة الخبر، عدداً من الأطفال المصابين بالفشل الكلوي، ضمن مبادرة إنسانية بالتنسيق والتعاون مع جمعية إيثار للتبرع بالأعضاء ومستشفى الملك فهد التخصصي، وبحضور أهالي الأطفال ومنسوبي الجهات المشاركة.



وشهدت المبادرة استقبال 15 طفلاً من المرضى، في تجربة نوعية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وإدخال البهجة إلى نفوسهم من خلال برنامج تفاعلي داخل مرافق النادي، يعكس الدور المجتمعي والإنساني الذي يحرص النادي على ترسيخه



وتضمنت المبادرة عدداً من الأهداف، من أبرزها دعم الأطفال المصابين بالفشل الكلوي نفسياً ومعنوياً عبر تجربة استثنائية داخل النادي وتمكينهم من التفاعل المباشر مع لاعبي الفريق الأول، باعتبارهم قدوة ملهمة لهم، ولتعزيز دور النادي المجتمعي والإنساني خارج إطار المنافسات الرياضية ونشر الوعي المجتمعي حول مرض الفشل الكلوي وأهمية الدعم النفسي للمصابين وخلق تجربة إنسانية مؤثرة تترك أثراً إيجابياً طويل المدى في حياة الأطفال وأسرهم.



كما شمل برنامج الزيارة جولة متكاملة داخل النادي، بدأت بالاستقبال والترحيب، مروراً بتوزيع الهدايا، والتعريف بمرافق النادي، ثم زيارة مركز الأداء العالي للفريق الأول لكرة القدم والتعرف على ما يحتويه من تجهيزات احترافية. وتضمنت الجولة أيضاً حضور جزء من تدريبات الفريق الأول، تلاها لقاء مباشر مع اللاعبين.



من جانبه، أكد المدير التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي بنادي القادسية، فهد الصيعري، أن هذه المبادرات تأتي امتداداً لدور النادي المجتمعي، وقال: «نؤمن في القادسية بأن دورنا يتجاوز المنافسة الرياضية إلى صناعة أثر إنساني حقيقي في المجتمع، ومثل هذه المبادرات تمثل جزءاً من مسؤوليتنا في دعم الفئات الغالية وتعزيز جودة حياتهم، من خلال تجارب تلامس مشاعرهم وتمنحهم لحظات من الفرح والأمل».