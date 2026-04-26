حسم فريق القادسية تحت 18 عاماً بطولة الدوري السعودي الممتاز لفئة الشباب، قبل نهاية المنافسات بثلاث جولات، عقب انتصاره الكبير على نظيره الاتحاد بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الاتحاد بمدينة جدة.



سجل أهداف القادسية عبدالرحمن محمد، ومهند القضيبي، وفهاد الشمري، إضافة إلى هدف عكسي سجله أحد لاعبي الاتحاد خطأ في مرماه، ليؤكد الفريق تفوقه ويحسم اللقب رسمياً بالنقاط.



وجاء إعلان القادسية بطلاً بعد موسم استثنائي قدم خلاله الفريق مستويات مميزة، إذ خاض 31 مباراة حتى لحظة الحسم، حقق الفوز في 25 منها، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى 3 هزائم فقط.



وتميز الفريق بقوة هجومية كبيرة، بعدما سجل لاعبوه 90 هدفاً، إلى جانب صلابة دفاعية لافتة باستقباله 13 هدفاً فقط، ليكون الأقوى هجوماً ودفاعاً في المسابقة.



ورفع القادسية رصيده إلى 78 نقطة، مبتعداً بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني، في إنجاز يعكس العمل الفني والإداري المميز الذي قدمه الفريق طوال الموسم، بانتظار التتويج الرسمي في ختام البطولة.