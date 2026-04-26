بعد طرده في النهائي الآسيوي.. هوساوي يعتذر لجماهير الأهلي: أخطأت.. ولن تتكرر

قدّم لاعب النادي الأهلي زكريا هوساوي اعتذارًا رسميًا لجماهير فريقه، عقب طرده في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام فريق ماتشيدا الياباني، في مباراة وضعت «الراقي» أمام تحديات صعبة، قبل أن ينجح في تجاوزها وتحقيق اللقب.

بداية بالتهنئة.. ثم الاعتذار

استهل هوساوي رسالته بتهنئة جماهير الأهلي، قائلاً:

«في البداية.. ألف مليون مبروك لجماهير الملكي النخبة الآسيوية، والتربع على عرش القارة الصفراء، التي لا تليق إلا بروح الحياة الأهلي قلعة المجد».

وأضاف:«عشاق الأهلي، روح الفريق التي نستمد منها قوتنا، أتقدم لكم بالاعتذار الشديد عما بدر مني، وأعد الجميع -بمشيئة الله- أن لا يتكرر، وأن يكون درسًا أستفيد منه في المباريات القادمة».

«قبلة على رأس كل أهلاوي»

ووجّه هوساوي رسالة خاصة للجماهير، قائلاً:«قبلة على رأس كل مشجع أهلاوي من أخوكم زكريا»، في إشارة إلى تقديره لدعمهم رغم الظروف الصعبة التي فرضها النقص العددي.

رسالة لزملائه: أنتم السند

كما عبّر عن امتنانه لزملائه اللاعبين، مؤكداً:«زملائي اللاعبين، لا أجد من الكلمات ما يكفي لأعبر لكم عن الاعتذار لما وضعتكم فيه، لكن من يملك نجومًا عظيمة مثلكم بهذه الروح لا يخاف، وأنتم السند».

وأضاف بثقة: «وأنتم ملوك آسيا للمرة الثانية على التوالي، والقادم أجمل بحول الله».

إشادة بالمدرب ومنظومة النادي

ولم يغفل هوساوي توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي، قائلاً: «المدرب العظيم السيد ياسله، الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وكل من يعمل داخل هذا الصرح العظيم (قلعة المجد)، آسف لكم».

وتابع: «ولو كتبت لكم من الاعتذارات لن أستطيع أن أعبر عما بداخلي لكم من محبة واعتزاز وفخر».

عهد متجدد مع «قلعة المجد»

واختتم رسالته بتأكيد انتمائه للنادي وجماهيره، في عبارات حملت طابعًا وجدانيًا: «لك العهد والعشق والانتماء، وخلفك نمضي صباح مساء، لتبقى مجدًا وفخرًا وعزًا، وصـرحًا فريدًا يطال السماء».

وجاء اعتذار هوساوي سريعًا ومباشرًا، محمّلًا بروح المسؤولية، في وقتٍ نجح فيه الأهلي في تحويل لحظة الطرد إلى دافعٍ للانتصار، ليؤكد أن «شخصية البطل» لا تُقاس فقط بالنتائج، بل بكيفية تجاوز الأزمات.