قدم لاعب الأهلي زكريا هوساوي 3 رسائل اعتذار لجماهير ولاعبي النادي الأهلي والجهازين الفني والإداري بعد طرده بالبطاقة الحمراء في المباراة النهائية لفريقه أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، التي توج فيها الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة إثر فوزه بنتيجة 1/0 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، عبر حسابه الرسمي في «x»، قال فيها: «في البداية.. ألف مليون مبروك لجماهير الملكي النخبة الآسيوية، والتربع على عرش القارة الصفرء، التي لا تليق إلا بروح الحياة الأهلي قلعة المجد».

وأضاف: «عشاق الأهلي روح الفريق التي نستمد منها قوتنا، أتقدم لكم بالاعتذار الشديد عما بدر مني، وأعد الجميع بمشيئة اللّه تعالى أن لا تتكرر، وأن يكون درساً أستفيد منه في المباريات القادمة، قبلة على رأس كل مشجع أهلاوي من أخيكم زكريا».

ووجه زكريا رسالة أخرى لزملائة اللاعبين قال فيها: «زملائي اللاعبين لا أجد من الكلمات لكي أعبر لكم عن الاعتذار لما وضعتكم فيه، لكن من يكون لديه نجوم عظيمة مثلكم بهذه الروح لا يخاف، وأنتم السند وأنتم ملوك آسيا للمرة الثانية على التوالي والقادم أجمل بحول اللّه».

واختتم هوساوي تصريحه برسالة ثالثة لمدرب الفريق قال فيها: «المدرب العظيم يايسله، الأجهزة الفنية، الأجهزة الإدارية، الأجهزة الطبية، كل من يعمل داخل هذا الصرح العظيم قلعة المجد، آسف لكم، ولو كتبت لكم من الاعتذارات لن أستطيع أن أعبر عما بداخلي لكم من محبة واعتزاز وفخر».