حقّق فريق جامعة الملك عبدالعزيز لقب بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على فريق جامعة حائل، بنتيجة ( 6-2)، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء الجمعة في الصالة الرياضية بجامعة القصيم.



وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية خالد بن صالح المزيني، وعميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم، الدكتور محمد العجلان، الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، إذ نالت جامعة الملك عبدالعزيز كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، ونال لاعبو جامعة حائل كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وحصل لاعبو جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية، بفوزهم بهدف دون مقابل على فريق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، التي حلت بالمركز الرابع.



وخلال حفل التتويج، تسلّم الدكتور خالد المزيني درعاً تذكارياً من جامعة القصيم سلمه الدكتور محمد العجلان، الذي استلم بدوره درعاً مماثلاً من الاتحاد بهذه المناسبة، كما كرم الدكتور المزيني، حكام البطولة.