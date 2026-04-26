دخل فريق الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما تُوّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، ليُضيف البطولة رقم 54 إلى خزائنه، ويؤكد مكانته كـ«قلعة للكؤوس» في كرة القدم السعودية.



وجاء هذا الإنجاز امتداداً لإرثٍ طويل من النجاحات، حيث كان الأهلي قد وصل إلى 53 بطولة رسمية وفق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، قبل أن ينجح في تعزيز رصيده بهذا اللقب القاري الجديد، الذي يحمل قيمة فنية وتاريخية كبيرة.



وأظهر الفريق شخصية البطل خلال مشواره في البطولة، مقدمًا مستويات مميزة عكست قوته الفنية واستقراره، ليترجم طموحات جماهيره التي كانت تترقب هذا الإنجاز بشغف كبير، خصوصاً مع أهمية اللقب القاري في ترسيخ الحضور الخارجي.



ويُعد هذا التتويج دفعة قوية لمسيرة الأهلي، الذي يواصل كتابة فصول جديدة من تاريخه الذهبي، مؤكداً أنه أحد أعمدة الكرة السعودية، وقادر دائماً على المنافسة واعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل.



