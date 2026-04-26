احتفت منطقة حائل بتتويج ممثل الوطن النادي الأهلي السعودي بالبطولة الآسيوية، في مشهد وطني عكس حضور الرياضة السعودية في منصات الذهب، وتجسّد عبر إضاءة جبال حائل باللون الأخضر مشاركةً لجماهير الأهلي والوطن فرحة الإنجاز.



وجاءت هذه اللفتة الاحتفالية من أمانة حائل تعبيراً عن الاعتزاز بما حققه النادي الأهلي من منجز رياضي جديد يُضاف إلى سجل الرياضة السعودية، ويؤكد المكانة المتقدمة للأندية الوطنية في المنافسات القارية، في ظل ما تحظى به الرياضة من دعم واهتمام كبيرين.



ومن حائل، ارتفعت رسائل التهنئة والتبريك إلى النادي الأهلي وجماهيره، تقديراً لهذا التتويج الذي حمل اسم الوطن في المحفل الآسيوي، وعكس قدرة الأندية السعودية على صناعة الحضور والمنافسة والإنجاز.



وتحوّلت جبال حائل الخضراء إلى لوحة احتفاء وطنية، جمعت رمزية المكان وقيمة المنجز، في رسالة تؤكد أن أفراح الرياضة السعودية تتجاوز حدود المدرجات، وتصل إلى كل مناطق الوطن، احتفاءً بالذهب، واعتزازاً بمن يرفع راية المملكة في المحافل الكبرى.