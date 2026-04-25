عادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى ممارسة نشاطها الفني بعد وقف إطلاق النار في لبنان.

روح متجددة

وشاركت هيفاء عبر حسابها على إنستغرام فيديو يوثّق كواليس عملها، من التحضيرات إلى جلسات التصوير والمكياج وتصفيف الشعر، مرفقًا برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حالتها بعد الفترة الصعبة.

وقالت: «رغم الصعوبات والألم الناتجين عن الحرب، أعود اليوم إلى العمل بطاقة وروح متجددة. أعود برفقة فريقي، متحدين ونتقدم معًا. خلف الكواليس، هناك شعور قوي بالشغف والهدف، ونحن ندخل هذه المرحلة الجديدة بروح منعشة، ملهمة، ومستعدة لتحقيق أكبر أحلامي وخططي الموسيقية. الأفضل لم يأتِ بعد».

ميقا هيفاء

وفي السياق، أصدرت هيفاء العام الماضي ألبوم «Mega Haifa»، الذي شكّل نقطة تحول في مسيرتها الفنية، والذي صدر على مرحلتين، وضم مجموعة من الأغاني التي لاقت تفاعلًا واسعًا، من بينها: «توأم حياتي»، و«Super Woman».

أما الجزء الثاني، فحمل معه أغنية «بدنا نروق»، التي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل، وتحوّلت إلى ترند بين الجمهور، خصوصًا بعد أن قدّمتها هيفاء في حفلتها الأخيرة في بيروت بإطلالة لافتة خطفت الأنظار.