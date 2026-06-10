أعرب رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام عن شكره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على قراره رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.



وكتب سلام على حسابه في منصة «إكس»: «باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على القرار الكريم برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين».



وأضاف: «يجسد هذا القرار ثقة المملكة بلبنان والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين، كما يشكل خطوة مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين، بما يسهم في تعزيز فرص النمو والاستقرار في لبنان».



وأعلن تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق مع المملكة، قائلاً: «تتطلع الدولة اللبنانية إلى مواصلة العمل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية لترسيخ أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق الخير والازدهار للبلدين الشقيقين».



كما أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن شكره لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على متابعته الحثيثة لهذا الملف من أجل إيصاله إلى خواتيمه السعيدة.



وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قد أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، نقل خلاله توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ووفقاً للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون معها وتقديمه التعهدات المطلوبة.



وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه الشقيق، وثقتها باتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان منصة للإضرار بأشقائه