أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الأربعاء) عن شكره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على قراره استئناف استيراد المنتجات اللبنانية.



ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على منصة «إكس» عن الرئيس قوله: «أعرب عن بالغ امتناني وتقديري لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على قراره باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والذي يُعد تعبيراً صادقاً عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيداً لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها».



وشدد الرئيس اللبناني على أن هذه الخطوة ستسهم بشكل ملموس في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدرين اللبنانيين، مؤكداً أن الشعب اللبناني بأسره يحمل لهذا القرار عميق الشكر والتقدير، وينظر إليه بوصفه بادرة تعزز مسيرة العلاقات اللبنانية - السعودية المتجذرة في روابط التاريخ والمصير المشترك.



وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد وجّه اليوم باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.



ويأتي التوجيه بناءً على الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون وتقديمه التعهدات المطلوبة.



وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء اللبناني، دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه الشقيق، وثقته باتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان منصة للإضرار بأشقائه.