أوقف مدرب الأهلي ماتياس يايسله مؤقتاً أفراح الأهلاويين بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة عقب تغلّبه في النهائي على ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، بحضور أكثر من 58 ألف مشجع، وفتح ملف مواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويباشر الجهاز الفني تحضيراته للمواجهة القادمة، في ظل سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية، إذ يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق 10 نقاط عن النصر المتصدر.



ويعمل يايسله على تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، مع التركيز على استثمار الحالة المعنوية المرتفعة بعد الإنجاز الآسيوي، في محاولة لتقليص الفارق النقطي وتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة.