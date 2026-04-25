لم يكن حارس مرمى الأهلي وقائده إدوارد ميندي يتوقع أن تشهد مسيرته الاحترافية تحولاً تاريخياً، إذ عانى حارس المرمى السنغالي من صعوبات جمة في بداية مسيرته مع كرة القدم، عقب أن رفض نادي شيريوغ الفرنسي تجديد عقده في موسم 2014، ليضطر للبقاء في المنزل دون الانضمام لأي نادٍ لمدة عام كامل، اضطر خلالها للتسجيل في برنامج «تعويضات البطالة» وتحدث عن تلك الفترة قائلاً: كانت زوجتي حاملاً ولم تكن تعويضات البطالة تكفي لتغطية كافة المصاريف، كنت وقتها أتدرب مع الفريق الاحتياطي لفريق لوهافر للحفاظ على لياقتي.



وفي موسم 2016 جاء التحول التاريخي في مسيرة ميندي عندما وقع عقداً مع فريق ستاد ريمس لتبدأ المسيرة التاريخية للحارس السنغالي التي شهدت منذ ذلك الوقت التنقل ما بين رين الفرنسي ومن ثم القفزة التاريخية في مسيرته بالانتقال إلى تشيلسي وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2020 ليحصل بعدها على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، انتقل بعدها للأهلي ونجح مع الفريق في تحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي، وعُين قائداً للأهلي مطلع الموسم الحالي ونجح مع الأهلي في تكرار التأهل مجدداً للنهائي الآسيوي.



مسيرة اللاعب:



2014 دون نادٍ ويتلقي «دعم البطالة»



2016 لعب لفريق رين الفرنسي



2020 بطلاً لدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي



2021 أفضل حارس مرمى في العالم



2025 بطلاً لدوري أبطال آسيا مع الأهلي