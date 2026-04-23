قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري، ومنع ظهور الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «مودرن سبورت»، على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام لمدة 21 يوماً.

جاء القرار بناءً على نتائج تحقيقات لجنة الشكاوى بالمجلس، التي استمعت إلى الممثل القانوني للقناة، وأثبتت مخالفة مقدم البرنامج للأكواد والمعايير المهنية والأخلاقية الصادرة عن المجلس، في الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد محتوى حلقة من البرنامج.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه أن العقوبة تهدف إلى الحفاظ على معايير المهنية الإعلامية، خصوصاً في التغطية الرياضية التي تثير حساسيات جماهيرية كبيرة.

يُعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني في مصر، وفقاً للقانون رقم 180 لسنة 2018.

ويمتلك المجلس صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية، وإيقاف برامج، ومنع ظهور إعلاميين لفترات محددة عند ثبوت مخالفات للأكواد الإعلامية المتعلقة بالحيادية، عدم التحريض، احترام المؤسسات، وتجنب الإساءة للأندية أو الشخصيات العامة.

وقناة «مودرن إم تي أي» هي قناة حديثة نسبياً، ويعد برنامج «مودرن سبورت» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت من البرامج الرياضية التي تناقش أحداث الدوري المصري والأندية الكبرى، خصوصاً ناديي الأهلي والزمالك.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة فقط من انطلاق القناة، مما يعكس حرص المجلس على تطبيق المعايير منذ البداية، إذ كانت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، قد تولت التحقيق في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، قبل إصدار التوصية النهائية.