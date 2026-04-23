بعد اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.. رفضت اللجنة إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا زيلفيا الياباني، التي أُقيمت ضمن الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة وتثبيت نتيجة المباراة.



وأوضح الاتحاد الآسيوي في قراره أن المباراة لن تُعاد، وأن الإجراءات النظامية التي تم اتخاذها بشأن الاحتجاج المقدم قد استُكملت وفق اللوائح المعتمدة.



وبيّن الاتحاد الآسيوي أن قراره استند إلى عدم توافر ما يثبت وقوع خطأ تقني مؤثر يستوجب إعادة المباراة، موضحًا أن الحالة محل الاحتجاج تندرج ضمن التقديرات التحكيمية داخل أرضية الملعب.



وأكد أن تفسير مثل هذه الحالات يدخل ضمن صلاحيات الحكم، حتى مع الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، مشيرًا إلى أن مراجعة اللقطة تمت وفق البروتوكولات المعتمدة دون تسجيل مخالفات إجرائية جسيمة.



وأضاف أن الوقائع المثارة لا ترقى قانونيًا إلى مستوى التأثير الحاسم الذي يستوجب إلغاء نتيجة المباراة، مؤكدًا أن إعادة المباريات تُعد إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا في حال وجود خرق واضح ومؤثر للوائح.



وشدد الاتحاد على أهمية الحفاظ على استقرار المنافسة والالتزام بالجدول الزمني للبطولة، في ظل غياب مبررات قانونية كافية لإعادة اللقاء.



وستقام المباراة النهائية في موعدها المحدد يوم السبت، حيث يلتقي الأهلي السعودي نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني، في مواجهة مرتقبة على اللقب القاري.