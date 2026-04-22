يسعى فريق الشباب السعودي إلى كتابة فصل جديد في سجل الكرة السعودية عندما يخوض نهائي دوري أبطال الخليج للأندية أمام الريان القطري بطموح تحقيق اللقب الثالث في تاريخه، والمساهمة في رفع رصيد الأندية السعودية إلى 14 بطولة في المسابقة.



وتحمل الكرة السعودية إرثًا مميزًا في البطولة الخليجية، بعدما حصدت 13 لقبًا عبر عدد من الأندية، يتقدمها الأهلي السعودي والاتفاق السعودي بثلاثة ألقاب لكل منهما، فيما توج الهلال السعودي والنصر السعودي والشباب السعودي بلقبين لكل فريق، بينما حقق الاتحاد السعودي لقبًا واحدًا.



ويدخل الشباب المنافسات مدعومًا بخبرته السابقة في البطولة، إلى جانب طموحات جماهيره التي تأمل في استعادة الأمجاد الخليجية، في ظل منافسة مرتقبة من أندية تسعى بدورها لكسر الهيمنة السعودية.



ويبقى التحدي قائمًا أمام (الليوث) لإثبات قدرتهم على الحسم في اللقب، وتحويل الطموح إلى إنجاز جديد يعزز مكانة النادي، ويواصل تفوق الكرة السعودية على مستوى بطولات الخليج.