أكّد اللاعب الدولي السابق عبد الملك الخيبري، أن بصمات المدير الفني للمنتخب الوطني المدرب جورجيوس دونيس، بدأت تظهر بشكل واضح على تكتيك «الأخضر» وشخصية اللاعبين في أرضية الملعب. جاء ذلك في تصريح خاص لـ«عكاظ»، عقب المباراة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره السنغالي.

وأوضح الخيبري أن المواجهة اتسمت بالقوة، خصوصاً أن المنتخب السنغالي يُعد بطل أفريقيا ومنتخباً ثقيلاً ومرشحاً للوصول إلى أدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن أغلب لاعبي السنغال ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى بمستويات عالية، إلى جانب تواجد بعضهم في دوري «روشن».

وأضاف اللاعب الدولي السابق «منتخبنا استطاع تقاسم زمام المباراة خلال مجرياتها، وكان هناك انضباط تكتيكي وجمل فنية واضحة بين اللاعبين، كما أن رغبة اللاعبين وإصرارهم بات أكثر وضوحاً مع اقتراب الأيام المونديالية».

واعتبر الخيبري أن هذه المباراة الودية الأخيرة تمثل «خير إعداد قبل المونديال»، حيث أتاحت للمدرب دونيس رسم تصوره العام عن التشكيل النهائي، والوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، سواء العائدين من الإصابة أو الذين هم تحت الملاحظة.

وفي ختام تصريحه، وجّه الخيبري الشكر والتقدير للقيادة الرياضية على حرصها ومتابعتها المستمرة لتطوير المنتخبات السعودية، وخصّ بالشكر وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وأعضاء الاتحاد، على جهودهم لظهور المنتخب بالشكل المشرف في المونديال، متمنياً للتوليفة الإدارية والفنية الجديدة بقيادة المدرب «دونيس» والكابتن فهد المفرج كل التوفيق في تقديم مشاركة استثنائية.