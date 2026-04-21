تُوّج ريال مدريد الإسباني بطلاً لدوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الثانية في تاريخه بعد تفوقه على كلوب بروج البلجيكي بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، أمس (الإثنين) على ملعب نادي لوزان في سويسرا.

تألق نافارو

كان حارس مرمى ريال مدريد خافيير نافارو مفتاح التتويج، إذ تصدى لركلتي ترجيح، تحت أنظار رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي حضر رفقة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ألكسندر تشيفرين.

الريال يتقدم.. وبروج يرد

جاء التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 23 عندما سجل المهاجم جاكوبو أورتيغا هدفاً رائعاً بكعبه الأيمن من داخل منطقة الجزاء، لكن توبياس ينسين عدل النتيجة لكلوب بروج في الدقيقة 64، بعد تمريرة أرضية من الجبهة اليسرى حولها بقدمه في الشباك.

ركلات الترجيح تبتسم للريال

واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح دون خوض وقت إضافي، لحسم البطل، والتي ابتسمت لصالح الفريق الإسباني.

سيناريو متكرر

كان هذا هو الفوز الثاني لريال مدريد بركلات الترجيح في ثلاثة أيام، بعد أن ساعدت تصديات نافارو الفريق الإسباني على الفوز على باريس سان جيرمان يوم الجمعة في نصف النهائي، الذي انتهى أيضاً بالتعادل 1-1 على أرضية ملعب لوزان ذات العشب الصناعي.

إخفاق الفريق الأول

يذكر أن الفريق الأول لريال مدريد الذي يقوده المدرب ألفارو أربيلوا، ودّع بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي من دور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ.