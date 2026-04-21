أعلن ورثة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا إطلاق مشروع عملة رقمية جديدة تحمل اسم «مارادونا»، في خطوة مبتكرة تهدف إلى تخليد إرثه الرياضي والثقافي العالمي عبر تقنية «البلوك تشين».

ويأتي هذا الإعلان كجزء من إستراتيجية أوسع يتبعها الورثة لإدارة وتطوير العلامة التجارية لمارادونا بعد وفاته في نوفمبر 2020، إذ يسعون إلى دمج إرثه مع عالم التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي.

ووفقاً للبيان الصادر عن الورثة، ستكون العملة الرقمية الجديدة منصة تفاعلية تتيح للجماهير المشاركة في مجتمع رقمي مخصص، مع إمكانيات تداول، جمع، واستثمار مرتبطة بذكريات مارادونا التاريخية، مثل مبارياته الشهيرة مع نابولي والمنتخب الأرجنتيني، وإنجازاته في كأس العالم 1986.

ويهدف المشروع إلى تخليد الإرث الرياضي والثقافي لمارادونا بشكل دائم وغير مركزي عبر تقنية «البلوك تشين»، وبناء مجتمع عالمي من المعجبين يتجاوز الحدود الجغرافية، وخلق فرص اقتصادية جديدة من خلال الـNFTs المرتبطة بصور ومقاطع فيديو ومقتنيات رقمية فريدة من تاريخه، ودعم مشاريع خيرية وثقافية تحمل اسم مارادونا في الأرجنتين وأمريكا اللاتينية.

وقد تم تصميم العملة لتكون آمنة وشفافة، مع الالتزام بمعايير تنظيمية حديثة في عالم العملات الرقمية، مع التركيز على الجانب الثقافي والعاطفي أكثر من الجانب الاستثماري البحت.

ويُعد دييغو مارادونا (1960-2020) أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وقد قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 في المكسيك، حيث سجل «هدف القرن» الشهير ضد إنجلترا، واشتهر بمسيرته الاستثنائية مع أندية مثل بوكا جونيورز، وبرشلونة، ونابولي.

وبعد وفاته، شهدت عائلته صراعات قانونية حول إرثه، لكن الورثة نجحوا في توحيد الجهود لإدارة العلامة التجارية، وفي السنوات الأخيرة، تعاونوا مع شركات عالمية لإطلاق منتجات رسمية، وملابس فاخرة، ومشاريع رقمية سابقة مثل مجموعات الـNFTs المرتبطة بمقتنياته الشخصية.

ويأتي إطلاق العملة الرقمية في وقت يشهد عالم كرة القدم اندماجاً متزايداً مع تقنيات الويب 3.0، حيث أصبحت العديد من الأندية واللاعبين يستخدمون الـNFTs والعملات الرقمية للتفاعل مع الجماهير.