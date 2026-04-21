هبط وولفرهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب»، عقب تعادل وست هام مع كريستال بالاس دون أهداف أمس (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة الـ33 من البريميرليغ.

ويتذيل وولفرهامبتون الترتيب برصيد 17 نقطة، متأخراً بـ16 نقطة عن منطقة الأمان، ما يعني استحالة بقائه حتى ولو فاز بجميع مبارياته الخمس القادمة.

بيرنلي على حافة الهبوط

ويُعد بيرنلي الأقرب للهبوط في الجولات القادمة بعد وولفرهامبتون، إذ يحتل المركز الـ19 (قبل الأخير) بـ20 نقطة، متأخراً بـ13 نقطة عن منطقة الأمان.

توتنهام يكافح من أجل البقاء

أما توتنهام صاحب المركز الـ18، فيكافح من أجل تفادي الهبوط للمرة الأولى منذ 1977، إذ جمع الفريق 31 نقطة هذا الموسم، متأخراً بنقطتين فقط عن مراكز الأمان.

نظام الهبوط والصعود

ووفقاً لنظام «البريميرليغ»، يهبط آخر ثلاثة فرق في جدول الترتيب (المراكز 18 و19 و20) إلى «التشامبيون شيب»، فيما يصعد أول ثلاثة فرق من دوري الدرجة الأولى.