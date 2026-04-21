في ليلة من أجمل ليالي أبطال نخبة آسيا تأهل ممثل الوطن (الأهلي) لنهائي المسابقة بعد «ريمونتادا» مثيرة أمام ضيفه فيسيل كوبي الياباني بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين وكاد الأهلي يتقدّم بالنتيجة بعد تسديدة قوية من فرانك كيسيه تصدى لها الحارس دايا مايكاوا لتصل إلى رياض محرز وسددها أرضية ولكن أمسك بها مايكاوا، ومن ركلة حرة غير مباشرة وصلت الكرة يويا أوساكا ليمررها برأسه لزميله يوشينوري موتو ليسددها في المرمى هدفاً لفيسيل كوبي (د:31)، وكاد الأهلي يعادل النتيجة برأسية ريان حامد ولكن القائم وقف لها بالمرصاد.

وفي الشوط الثاني، نشط أداء الأهلي الذي تمكّن من إدراك التعادل بتسديدة قوية من جالينو من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك هدف تعادل للأهلي (د:62)، ولم ينتظر نجوم الأهلي كثيراً لزيارة الشباك اليابانية مجدّداً، بعد أن تمكّن إيفان توني من تسجيل الهدف الثاني (د:70)، ووقفت راية التسلل بالمرصاد لهدف رياض محرز، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي منتظراً الفائز من لقاء الليلة الذي سيجمع شباب الأهلي الإماراتي وماتشيدا الياباني، فيما غادر فيسيل كوبي منافسات المسابقة.