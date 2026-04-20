بعد تأهل الأهلي السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر فوزه على نظيره فيسيل كوبي الياباني بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أصبح بإمكان الأهلي الحصول على 12 مليون دولار في حال تتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي، بينما يحصل الوصيف على 6 ملايين دولار.



وينتظر الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا، المقررة إقامته يوم الجمعة القادم، الفائز من مواجهة غد (الثلاثاء)، التي تجمع شباب الأهلي الإماراتي ونظيره ماتشيدا الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.