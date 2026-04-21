نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس، في الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للسلم والأمن، تحت عنوان «تحديات الاستقرار والتكامل والسيادة في أفريقيا.. ما هي الاستجابات المستدامة؟» المنعقد في العاصمة السنغالية داكار.