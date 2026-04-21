نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس، في الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للسلم والأمن، تحت عنوان «تحديات الاستقرار والتكامل والسيادة في أفريقيا.. ما هي الاستجابات المستدامة؟» المنعقد في العاصمة السنغالية داكار.
21 أبريل 2026 - 00:40 | آخر تحديث 21 أبريل 2026 - 00:40
«عكاظ» (داكار)
On behalf of Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, Deputy Foreign Minister Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khreeji participated yesterday evening in the tenth session of the International Forum for Peace and Security, titled "Challenges of Stability, Integration, and Sovereignty in Africa... What are the Sustainable Responses?" held in the Senegalese capital, Dakar.