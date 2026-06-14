التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة سعود بجاد البقمي، وعدداً من منسوبي البنك.

واطلع أمير المنطقة خلال الاستقبال على التقرير السنوي لعام 2025 وما تضمنه من أعمال ومبادرات البنك وبرامجه التمويلية والتنموية التي نُفذت في المنطقة خلال العام الماضي، وما يقدمه من خدمات لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة وقطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوّه أمير جازان بالدور الذي يضطلع به بنك التنمية الاجتماعية في تمكين المواطنين والمواطنات ودعم المشاريع الريادية والتنموية، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل والاستثمار في المنطقة.