يتحدد مساء اليوم (الثلاثاء) الطرف الثاني المتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يلتقي نادي شباب الأهلي الإماراتي نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني عند تمام الساعة 7:15 مساءً على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وكان ماتشيدا الياباني قد تغلب على الاتحاد 1-0 في الدور ربع النهائي يوم الجمعة، بعد مباراة مثيرة، في حين احتاج شباب الأهلي إلى وقت إضافي لتجاوز بوريرام يونايتد 3-2 بعد يوم واحد.

ويتفوق شباب الأهلي في القوة الهجومية، إذ تشكل الأهداف الستة التي سجلها شباب الأهلي خلال مباراتين في جدة تحدياً كبيراً للفريق الياباني الذي يشارك للمرة الأولى، لكن الفريق الياباني يملك قوة دفاعية وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في ست مباريات من أصل 11.

وكان ماتشيدا زيلفيا حصل في مرحلة الدوري على المركز الأول في منطقة الشرق برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، حيث فاز في خمس مباريات، وتعادل مرتين، وخسر مباراة واحدة، ثم فاز في دور الـ16 على غانغوون من جمهورية كوريا بواقع 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في ربع النهائي على الاتحاد 1-0.

في المقابل، حصل شباب الأهلي على المركز السادس في منطقة الغرب برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات، حيث فاز في ثلاث مباريات، وتعادل مرتين، وخسر في ثلاث مباريات، ثم فاز في دور الـ16 على تراكتور الإيراني 3-0، وفاز في ربع النهائي على بوريرام يونايتد التايلندي 3-2 بعد التمديد.