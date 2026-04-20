أكد المدرب جورجي جيسوس أن نادي النصر يجب أن يواصل مشواره حتى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، وذلك بعد فوزه الكبير 4-0 على الوصل في مواجهة الدور ربع النهائي يوم الأحد.



ودخل النصر المباراة بتشكيلته الأساسية الكاملة للمرة الأولى هذا الموسم، إذ سجل كل من كريستيانو رونالدو، وإينيغو مارتينيز، وعبدالإله العمري، وساديو ماني الأهداف، ليبقى الفريق في سباق تحقيق الثنائية، في ظل تصدره أيضاً دوري روشن السعودي للمحترفين.



وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد نهاية اللقاء: بدت المباراة سهلة، لكن الفريق المنافس فريق جيد للغاية، ويتمتع بتنظيم كبير. أنا معجب بهم، فهم منظمون تكتيكياً بشكل مميز.



وأضاف جيسوس قائلاً: حققنا الآن 17 انتصاراً متتالياً، ولهذا أهنئ اللاعبين وجماهير النصر على هذا الفوز، هذه البطولة مهمة جداً بالنسبة لنا. النصر لم يسبق له الفوز بهذه البطولة، ولا أي فريق سعودي توّج بها من قبل؛ لذلك تعاملنا معها بجدية منذ البداية، كان بإمكاننا أن نكون أفضل في بعض الجوانب، لكن الجميع قدم أفضل ما لديه.



وفي المقابل، سادت خيبة الأمل لدى روي فيتوريا وفريقه الوصل بعد بداية بطيئة جعلتهم يواجهون مهمة صعبة، في ظل تقدم النصر 3-0 خلال أول 26 دقيقة.



ونجح المدرب البالغ من العمر 56 عاماً في تحسين أداء فريقه الإماراتي خلال الشوط الثاني، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخروج من البطولة.



وقال فيتوريا: لم تكن المباراة كما توقعنا من حيث النتيجة. لم نبدأ بشكل جيد، ولم نكن شرسين في الشوط الأول. سمحنا لهم باللعب، وجودتهم في الخط الأمامي جعلت الأمور صعبة علينا، لقد قمنا بتغييرات في الشوط الثاني ولعبنا بعقلية مختلفة، وكان هناك توازن أكبر في المباراة. حصلنا على فرصنا، لكننا لم نستغلها.