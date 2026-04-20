من المقرر أن يعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة القادم زيادة وتوزيع مقاعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2،بعد التفوق الكبير لأندية السعودية واليابان في المسابقتين، حيث من المتوقع أن ترتفع حصة الدولتين لـ 6 مقاعد ، ووفقاً للمقترح، الذي تم تداوله «الاتحاد القاري »، ستحصل السعودية واليابان على 3 مقاعد مباشرة في بطولة النخبة، إلى جانب مقعدين إضافيين عبر الملحق، مع تخصيص مقعد مباشر واحد لكل منهما في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وبذلك تتجدد آمال جماهير الاتحاد والإتفاق والتعاون في الظهور القاري وخصوصاً الاتحاد الذي يسعى لمصالحة جماهيره بعد الخروج المر من المسابقة الحالية ،وبذلك ستكون مقاعد الأندية السعودية في البطولة القارية على النحو التالي :



‏• الأول و الثاني و الثالث — التأهل مباشرة للنخبة الآسيوية



‏• الرابع و الخامس — التأهل للملحق



‏• السادس — التأهل لـ اسيا الثاني



