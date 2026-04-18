يلتقي نادي شباب الأهلي الإماراتي مع بوريرام يونايتد التايلاندي عند تمام الساعة 7:15 من مساء اليوم (السبت) على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في ختام لقاءات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وقد وصل فريق بوريرام يونايتد لهذا اللقاء بعد أن احتل المركز الرابع في مرحلة الدوري في منطقة الشرق برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، ثم فاز في دور الـ16 على ملبورن سيتي الأسترالي بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



في المقابل حصل شباب الأهلي على المركز السادس في منطقة الغرب برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات، ثم فاز في دور الـ16 على تراكتور الإيراني 3-0.



وسيكمل الفائز في لقاء الليلة عقد المتأهلين للدور نصف النهائي وسيضرب موعداً مع فريق ماتشيدا الياباني، قبل خوض النهائي أمام الفائز من لقاء ممثل الوطن فريق الأهلي حامل اللقب، وفريق فيسيل كوبي الياباني، وذلك يوم 25 ابريل القادم.



ويخوض بوريرام هذه المرحلة من البطولة للموسم الثاني على التوالي، ويؤمن مدربه الإنكليزي مارك جاكسون أن فريقه يمتلك الجودة اللازمة للذهاب بعيداً في المنافسة.