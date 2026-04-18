أعرب المدير الفني لفريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، «غو كورودا»، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عقب فوزه على الاتحاد السعودي بهدف نظيف، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.



وأكّد «كورودا»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اللقاء بملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، أن صعوبة المواجهة تكمن في قوة المنافس، مبيناً أن الأداء الجماعي للاعبين كان العامل الأبرز في تحقيق الانتصار، كما عبّر عن تقديره للجماهير اليابانية سواء التي تابعت المباراة من بلادها أو تلك التي ساندت الفريق في المدرجات.



وأشار إلى أن مواجهة فريق بحجم الاتحاد على أرضه وبين جماهيره تمثل تحديّاً كبيراً، موضحاً أن فريقه تعامل مع اللقاء بتركيز عالٍ، وأن الحظ كان حاضراً في حسم النتيجة، مؤكداً في الوقت ذاته أن كرة القدم تقوم على مبدأ الربح والخسارة، بعيداً عن تحميل التحكيم مسؤولية النتائج، لافتاً إلى أن خبرته السابقة في المجال التعليمي أسهمت في تطوير أسلوبه الإداري والفني، مما انعكس على تنظيم الفريق وتتويج جهود اللاعبين المستمرة منذ بداية الموسم.



من جانبه، أكد المدير الفني لفريق الاتحاد «كونسيساو»، أن فريقه سعى لتغيير النتيجة عبر تعديل النهج الفني لمواجهة سرعة الخصم، مشيراً إلى أن الفريق تحسن دفاعياً وظهر بشكل أخطر هجومياً بعد التغييرات التي أجراها، معتبراً أن فريقه لا يستحق الخسارة.



وأوضح أن إشراك اللاعب «دانيلو بيريرا» في مركز المحور جاء لتعزيز التوازن، لافتاً إلى أن غياب التوفيق في «اللمسة الأخيرة» حال دون تعديل النتيجة رغم الوصول المتكرر للمرمى في الشوط الثاني، مختتماً تصريحه بالإشادة بالروح القتالية للاعبين رغم الخروج من البطولة.