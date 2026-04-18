كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم (السبت)، عزم الجيش الأمريكي مصادرة سفن تجارية إيرانية في المياه الدولية، مؤكدين أنه يعتزم الصعود على متن ناقلات نفط مرتبطة بإيران، خلال الأيام القادمة، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».



وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين، قد قال (الخميس) إن الولايات المتحدة ستلاحق بنشاط أي سفينة ترفع العلم الإيراني أو أي سفينة تحاول تقديم دعم مادي لإيران، مبيناً أن ذلك يشمل «أسطول الظل» الذي ينقل النفط الإيراني.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال في وقت سابق اليوم: «إيران لن تنجح في ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة»، موضحاً أن طهران لا يمكنها ابتزاز واشنطن.



وأضاف ترمب للصحفيين في البيت الأبيض، بعد معاودة طهران إغلاق مضيق هرمز: «نحن نتحدث إليهم، أرادوا أن يغلقوا المضيق مجدداً، ولا يمكنهم ابتزازنا»، مبيناً أن معلومات سترد إلى البيت الأبيض عن الوضع في مضيق هرمز بحلول نهاية اليوم. وأشار إلى أن المحادثات جارية مع إيران ولا تزال في مراحلها الأولية جداً.



وكان مسؤول عسكري أمريكي قد قال لموقع «أكسيوس»، إن قوات الحرس الثوري الإيراني نفذت، اليوم، ما لا يقل عن 3 هجمات ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، منذ الصباح، وهو ما أكده متحدث عسكري إيراني قال إنه تمت إعادة السيطرة على مضيق هرمز، رداً على استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.