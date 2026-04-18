استدعت الهند، اليوم (السبت)، السفير الإيراني لدى نيودلهي محمد فتحلي، لتقديم احتجاج رسمي عقب تعرّض سفينة ترفع العلم الهندي لإطلاق نار في مضيق هرمز، ما أثار توتراً دبلوماسياً في ظل الأزمة الإقليمية المتصاعدة.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مصدر حكومي قوله إن نيودلهي ستُعرب عن مخاوفها الجادة واستيائها من الحادث، وسط تزايد التساؤلات حول ملابسات فتح القوات الإيرانية النار على سفن مدنية.

استهداف ناقلة هندية

وأضاف المصدر أن سفينة تحمل اسم «سمانمار هيرالد»، وترفع العلم الهندي، كانت تنقل شحنة من النفط الخام، تعرّضت لهجوم اليوم أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، مؤكداً أن طاقم السفينة بخير.

إجراءات ميدانية وتقييد للملاحة

في المقابل، نقلت شبكة «فوكس نيوز» عن مسؤول استخباراتي إقليمي قوله إن مضيق هرمز بات تحت السيطرة الكاملة للحرس الثوري الإيراني، وإنه مغلق فعلياً في الوقت الراهن، عقب تصعيد عسكري متسارع في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن عدة سفن تجارية أُجبرت، منذ صباح اليوم (السبت)، على تغيير مسارها والعودة أثناء محاولتها عبور المضيق، في مؤشر على بدء تنفيذ إجراءات ميدانية لتقييد الملاحة.

شروط طهران لعبور «هرمز»

وكانت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة قد أعلنت، في وقت مبكر اليوم، السيطرة على مضيق هرمز وإعادته إلى وضعه السابق، مؤكدة أن الممر بات تحت الإدارة والرقابة الصارمة للقوات المسلحة الإيرانية.

وحذّرت القيادة من استمرار منع المرور البحري ما دام، -وفق وصفها-، «الحصار الأمريكي» على الموانئ الإيرانية قائماً.

فيما قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن السفن الراغبة في العبور قد تُلزم بالحصول على تصاريح بحرية إيرانية ودفع رسوم قبل السماح لها بالملاحة.

مقترح أمريكي قيد الدراسة

من جهة أخرى، يدرس مجلس الأمن القومي الإيراني مقترحاً أمريكياً جديداً، عقب وساطة باكستانية خلال الأيام الأخيرة. وبحسب التلفزيون الإيراني، لم يصدر المجلس حتى الآن رداً رسمياً على هذه المقترحات.