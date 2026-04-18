أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدلاً مع سلطات ولاية نيوجيرسي بشأن ارتفاع تكاليف الوصول إلى ملعب ميتلايف، الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2026، بعد أن اعتبر أن مستوى التسعير الحالي قد يشكل عائقاً أمام الجماهير الراغبة في حضور المباريات.



وتعود تفاصيل القضية إلى الزيادة الكبيرة في أسعار تذاكر القطار ذهاباً وإياباً بين نيويورك والملعب، والتي وصلت إلى نحو 150 دولاراً، في وقت رأى فيه «فيفا» أن هذا الارتفاع تم تحديده بصورة تعسفية وغير معتادة في سياق الفعاليات الرياضية الكبرى، محذراً من أن ذلك قد ينعكس على الإقبال الجماهيري ويحد من سهولة الوصول إلى الحدث.



وأوضح «فيفا»، عبر مسؤولي العمليات في البطولة، أن فرض زيادات بهذا الحجم على النقل العام في حدث عالمي يعد سابقة لافتة، خاصة أن الرحلة بين نيويورك والملعب لا تتجاوز نحو 30 كيلومتراً وتستغرق قرابة نصف ساعة فقط، ما يجعل الفجوة بين المسافة والتكلفة محل تساؤل.



في المقابل، دخلت حاكمة نيوجيرسي ميكي شيريل على خط الأزمة، معتبرة أن «فيفا»، الذي يتوقع تحقيق إيرادات ضخمة من البطولة، ينبغي أن يساهم في تحمل تكاليف نقل الجماهير، بدلاً من تحميلها بالكامل على الجهات المحلية.



ورد «فيفا» بالتأكيد على أن تقديرات الإيرادات المتداولة لا تعكس الأرباح الفعلية، مشدداً على أن الاتحاد منظمة غير ربحية تعيد استثمار عائداتها في تطوير كرة القدم حول العالم، خصوصاً في برامج الشباب والنساء. كما أشار إلى أن مستويات أسعار النقل في مدن أخرى مستضيفة أقل بكثير، ما يبرز تباين السياسات بين المواقع المنظمة للبطولة.