واصل النجم الإيفواري «فرانك كيسييه»، تألقه مع النادي الأهلي السعودي، بعد مساهمته في بلوغ الفريق لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث سجل كيسييه هدف التعديل في مرمى جوهر الماليزي رغم نقص الفريق، إلى جانب دقة تمرير مميزة بلغت 89% (34 من أصل 38)، مع 50 لمسة للكرة، ما يعكس حضوره الكبير في وسط الميدان وتحكمه في نسق اللعب.



كما قدم أدوارًا دفاعية بارزة، بتشتيت 4 كرات و2 بلوك، إضافة إلى مساهماته في الالتحامات، فيما ظهر هجوميًا بتسديدتين إحداهما على المرمى، و3 لمسات داخل منطقة الجزاء، إلى جانب تمريراته نحو الثلث الأخير، وعلى مستوى الموسم الحالي، شارك كيسييه في 36 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 3 أهداف، ليؤكد دوره المحوري في تشكيلة الأهلي.