أكمل نادي الاتحاد السعودي 21 عامًا منذ آخر تتويج له بلقب دوري أبطال آسيا، في واحدة من أطول فترات الغياب القاري في تاريخ النادي، رغم مكانته الكبيرة في الكرة الآسيوية.



وكان «العميد» قد توّج باللقب القاري مرتين متتاليتين عامي 2004 و2005، في حقبة ذهبية لا تزال عالقة في أذهان جماهيره، قبل أن يدخل بعدها في سلسلة من المشاركات التي لم تُكلل بالنجاح ذاته.



حيث تلقى الفريق خسارة أمام الفريق الياباني ماتشيدا زيلفيا، بهدف دون رد، في مواجهة لم ينجح خلالها الاتحاد في العودة والتأهل.



ورغم محاولات العودة لمنصات التتويج خلال السنوات الماضية، لم يتمكن الاتحاد من استعادة أمجاده القارية، في ظل منافسة شرسة وتغيرات فنية وإدارية متعاقبة، بعد أن كانت الجماهير تتطلع إلى كسر هذه السلسلة، واستعادة اللقب الغائب منذ أكثر من عقدين.