تأهل فريق فيسيل كوبي الياباني لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على السد القطري بركلات الترجيح 5/ 4 (3/ 3 الأشواط الأصلية والإضافية)، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة في دور ربع النهائي للمسابقة.



رغم البداية القوية لفريق السد والذي تمكن من التقدم بهدف مبكر عن طريق رافا موخيكا (د: 6)، إلا إن فريق فيسيل كوبي عاد للقاء بتسجيله هدف التعادل عن طريق يويا أوساكا (د: 24)، وفي الشوط الثاني تألق فريق السد وتمكن من إحراز هدفين متتالين عن طريق كل من: رافا موخيكا (د: 61)، وروبيرتو فيرمينو (د: 65)، ولكن كوبي الياباني رفض الاستسلام واستطاع أن يقلص الفارق عن طريق يوسوكي إيديجوتشي (د: 74)، وفي الوقت بدل الضائع أدرك فيسيل كوبي التعادل بعد أن سجل يوشينوري موتو الهدف الثالث والتعادل (د: 90+3)، واستمر التعادل في الأشواط الإضافية إلى أن احتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت للفريق الياباني الذي استطاع أن يسجل الركلات الخمس بنجاح فيما سجل السد 4 ركلات وأضاع كلاودينهو ركلة الترجيح ليفوز كوبي.



وبهذه النتيجة تأهل فيسيل كوبي الياباني لدور الأربعة ليضرب موعداً مع الفائز من لقاء ممثل الوطن الأهلي وفريق جوهور دار التعظيم الماليزي.