ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، بعدما تراجعت إيران عن قرار إعادة فتح مضيق هرمز.



وفي بورصة أمستردام، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» بواقع نحو 6% لتصل إلى 41.02 يورو «48.26 دولار» للميغاواط في الساعة..



زيادة التوترات



ومطلع الأسبوع، سحبت إيران إعلانها السابق بإعادة فتح مضيق هرمز وكثفت العمل العسكري الذي استهدف السفن في المنطقة.



وزادت التوترات جراء الحصار البحري الأمريكي في المضيق، إذ هاجمت البحرية الأمريكية، أمس، سفينة شحن إيرانية وصادرتها، وتعهد الجيش الإيراني بالرد.



وأدت الحرب في إيران وغلق المضيق التجاري الحيوي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى 74 يورو للميغاواط في الساعة خلال مارس الماضي، وقبل اندلاع الصراع، بلغت الأسعار حوالي 31 يورو للميغاواط في الساعة.