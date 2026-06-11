بعد ساعات من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير دفاعه، كشفت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات في جزيرة كيش الإيرانية.



وذكر التلفزيون الإيراني أنه سُمعَت أصوات انفجارات من مسافة بعيدة في جزيرة كيش، ولم يُعرف مصدرها بعد، فيما قالت وكالة «مهر» إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية خارج مدينة مهر بمحافظة فارس جنوبي إيران، من دون وقوع أي انفجارات هناك.



وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد قال: «نحن على توافق تام مع البيت الأبيض وفريق التفاوض، وأهداف القصف الليلة مخصصة لفرض شروطنا وبسط السيطرة»، مضيفاً: «إذا كنا بحاجة إلى التفاوض بالقنابل فسنفعل ذلك، ولا يوجد طرف في العالم أفضل منا في هذا المجال».



وسبقت ذلك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال فيها إن القوات الأمريكية ستعاود مهاجمة إيران اليوم، بعد استهداف مروحية أباتشي، موضحاً أن إيران «ستدفع الثمن»، وأن الولايات المتحدة «ستهاجمها بقوة».



وأضاف ترمب: «ينبغي على إيران أن توقّع الاتفاق، فهو اتفاق جيد وذو مغزى»، مبيناً أن إيران تماطل، قائلاً: «لا أدري ماذا يفعل قادتها، ونحن بصدد منعهم من امتلاك سلاح نووي».



وخاطب ترمب إيران بالقول: «إما أن نجد حلاً معها أو سنقضي عليها»، من دون أن يكشف تفاصيل المواقع التي قد تستهدفها الولايات المتحدة، قائلاً: «لن أدلي بتفاصيل حول عزمنا تدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية».



وأشار إلى أنه يريد اتفاقاً مع إيران يكون ذا مغزى وقابلاً للتطبيق، مؤكداً أنه ضرب إيران بقوة أمس، وسيضربها بقوة اليوم أيضاً.



كما كشف ترمب عن تدمير 22 سفينة إيرانية أمس، بينها زوارق، معرباً عن أمله في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.



واتهم ترمب إيران بالمماطلة في المفاوضات، قائلاً: «إيران تستخف بعقولنا».